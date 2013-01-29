//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

Хабаровчанка «на спор» звонила в оперативные службы

29 января 2013, 12:19 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Хабаровчанка «на спор» звонила в оперативные службы
Фото www.deita.ru

Полицейские дальневосточной столицы задержали жительницу города, которая некоторое время назад сообщила о якобы заложенной в одном из общежитий бомбе. Причем делала она это не раз. Об этом корреспонденту «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе краевого УВД.

Первый такой звонок в полиции прозвучал 24 января около шести часов вечера. По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов и всех экстренных служб. 50 человек пришлось вывести из здания на мороз, где им и пришлось ждать результатов осмотра помещения. Как водится, ничего опасного оперативники не нашли. Эта «шутка» повторилась 26 января около одиннадцати часов вечера. Теперь уже 57 человек ожидали на улице окончания поиска взрывного устройства, которое найдено не было.

И вот, наконец, удалось установить личность звонившего. «Шутником» оказалась женщина, 1994 года рождения, которая проживает с двумя подругами в одной из комнат этого общежития. Все трое нигде не работают, одна из них была судима за совершение грабежа, злоупотребляют алкоголем. «Выпив в очередной раз «пенного напитка», одна из девушек «на спор» позвонила в полицию и сообщила о взрывном устройстве. Через два дня она повторила «шутку». Оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемой SIM-карту и сотовый телефон, с которого поступали анонимные звонки», - рассказали в краевом УВД.

Кроме того, как оказалось, девушки так развлекались не раз: с сентября прошлого года они неоднократно звонили по телефону «01» и сообщали о несуществующих пожарах. Пока хабаровчанка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы до трёх лет.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

Хабаровск восхитил консула Германии

Хабаровск восхитил консула Германии 25.08 11:11

Генеральный консул Германии в Новосибирске Петер Бломайер посетил Хабаровск. Проехавший почти весь макрорегион консул признался, что бывшая столица Дальнего Востока восхитила его. >>
В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку 25.08 11:10

Прокуратура Хабаровска вынесла представление главе администрации краевой столицы Сергею Кравчуку. Причиной стало засорение канализации, повлекшее подтопление улицы Флегонтова. >>
Пятеро погибли по вине пьяного водителя в Хабаровском крае

Пятеро погибли по вине пьяного водителя в Хабаровском крае 25.08 10:07

На трассе в Хабаровском крае погибли пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Аварию устроил пьяный водитель. >>
В Хабаровском крае завершилось реформирование правительства

В Хабаровском крае завершилось реформирование правительства 24.08 11:18

Глава белого дома Хабаровского края Скергей Фургал объявил о том, что реформирование правительства региона завершено. Новую команду глава субъекта РФ представил на расширенном заседании. >>
Глава Хабкрая назвал колоссальной сумму долга жителей за тепло

Глава Хабкрая назвал колоссальной сумму долга жителей за тепло 24.08 11:15

Сумма долгов жителей Хабаровского края за теплоэнергуию продолжает расти. Губернатор региона Сергей Фургал назвал неоплаченные долги за – 4 миллиарда рублей – тепло колоссальной суммой. >>
Нелегальные предвыборные газеты целыми тиражами изымают в Хабкрае

Нелегальные предвыборные газеты целыми тиражами изымают в Хабкрае 24.08 11:03

Предвыборную «нелегалку» обнаружили в городе Президентского внимания – Комсомольске-на-Амуре. Сотрудники полиции изъяли из известной городской типографии целый тираж издания. >>

//новости партнеров

Гордость и боль Хабкрая: от «Сухих» отказался последний зарубежный эксплуатант

Гордость и боль Хабкрая: от «Сухих» отказался последний зарубежный эксплуатант 23.08 14:20

Мескиканская компания Interjet заявила о продаже своих самолетов Sukhoi SuperJet 100. Interjet – последний зарубежных эксплуатант собирающихся в Хабаровском крае “Сухих”. >>
Новую партию косаток и белух из «китовой тюрьмы» привезли в Хабаровск

Новую партию косаток и белух из «китовой тюрьмы» привезли в Хабаровск 23.08 14:17

В Хабаровск прибыли из Приморского края косатки и белухи, которых собираются выпустить в Охотское море. Бывшие узники «китовой тюрьмы» доставлены в краевую столицу на автомобилях. >>
Пострадавшим от паводка жителям Хабаровского края помогают овощами

Пострадавшим от паводка жителям Хабаровского края помогают овощами 23.08 14:15

23 августа партия продуктов была отправлена в район Хабаровского края, пострадавший от паводка. Это первая партия помощи для подтопленцев. >>
В Хабаровском крае строят центры для добровольцев

В Хабаровском крае строят центры для добровольцев 23.08 12:59

В Хабаровском крае решили развивать добровольческие движения. Волонтеров готово поддерживать правительство региона. Такая поддержка будет пересекаться с реализацией нацпрроектов в пределах края. >>
Северный завоз будет: губернатор Хабкрая опроверг слухи о сорванных поставках

Северный завоз будет: губернатор Хабкрая опроверг слухи о сорванных поставках 23.08 11:00

Губернатор Хабаровского края назвал провокацией информацию о намечающемся срыве северного завоза. Такие сообщения появились в и без того насыщенном различными предположениями и опасениями, особенно в преддверии выборов, хабаровских социальных сетях. >>
В Хабаровском крае статистику несовершеннолетних матерей увеличивают мигранты

В Хабаровском крае статистику несовершеннолетних матерей увеличивают мигранты 22.08 12:40

В первые полгода 2019 года в Хабаровском крае матери, не достигшие 18-летнего возраста, родили более 130 детей. На статистику оказывают значительное влияние мигранты, которым позволено заключать брак с 14 лет. >>

//Новости ADWILE

Одни из самых высоких показателей смертности приходятся на Хабаровский край

Одни из самых высоких показателей смертности приходятся на Хабаровский край 22.08 12:31

Росстат опубликовал демографическую статистику регионов РФ за первой полугодие 2019 года. Хабаровский край оказался в числе лидеров по высокой смертности. >>
Промысловиков Хабкрая ждет больше ограничений в осеннюю путину

Промысловиков Хабкрая ждет больше ограничений в осеннюю путину 22.08 12:30

В Хабаровском крае определились с началом осенней путины. Она стартует 26 августа и завершится 11 октября. Промысловикам придется приготовиться к ограничениям в этом году. Меры связаны с заботой о восстановлении сокращающейся популяции лососевых. >>
Минобр заявил об обновлении кадров в Хабаровском крае

Минобр заявил об обновлении кадров в Хабаровском крае 22.08 12:29

В Хабаровском крае к работе в новом учебном году приступят почти 380 молодых педагогов, Это четверть всего действующего педсостава региона. >>
Шестилетнюю дочь тайно от матери вывез отец из Хабаровска в Южную Корею

Шестилетнюю дочь тайно от матери вывез отец из Хабаровска в Южную Корею 22.08 12:29

Житель Хабаровска и его шестилетняя дочь разыскивается спецслужбами. Отец втайне от бывшей супруги увез ребенка в Южную Корею. >>
Объединение следкомов Хабаровского края и ЕАО завершится в сентябре

Объединение следкомов Хабаровского края и ЕАО завершится в сентябре 21.08 14:54

Следственные комитеты Хабаровского края и Еврейской автономной области будут объединены до начала октября 2019 года. Старт реорганизации уже положен. >>
Власти Хабаровского края снова кредитуются, чтобы закрыть часть дефицита бюджета

Власти Хабаровского края снова кредитуются, чтобы закрыть часть дефицита бюджета 21.08 11:38

Хабаровский край давно уже живет в долг. В этот раз кредит регион берет на закрытие части дефицита бюджета. Регион заключил договор со Сбербанком. Согласно бумаге, край получит четыре невозобновляемые кредитные линии с общим лимитом в четыре миллиарда рублей. >>

//Новости МирТесен

Мормлеков из «китовой тюрьмы» поспешат выпустить до новой волны паводка в Хабкра

Мормлеков из «китовой тюрьмы» поспешат выпустить до новой волны паводка в Хабкра 21.08 11:20

Из бухты Средняя в Приморском крае собираются вывезти очередных пленников «китовой тюрьмы» до прихода в Хабаровский край второго гребня паводка. Перевозчики должны будут торопиться, ведь уровень воды в Амуре уже почти критический. >>
Спасателям Хабаровского края приходится вывозить брошенных в наводнении животных

Спасателям Хабаровского края приходится вывозить брошенных в наводнении животных 21.08 09:57

МЧС Хабаровского края вывозит с брошенных подтопленных участков кошек и собак >>
Достраивать аэропорт Хабаровск - крупнейший в ДФО - будут японцы

Достраивать аэропорт Хабаровск - крупнейший в ДФО - будут японцы 21.08 09:42

Инвесторы из Японии возьмутся за проект строительства нового терминала аэропорта Хабаровска, крупнейшего аэропорта на Дальнем Востоке России. С их помощью будет возведен пассажирский терминал внутренних авиалиний, а если повезет – и терминал международный. >>

//Новости партнеров

Браконьеры в Хабаровском крае наловили осетров на 4,5 миллиона рублей

Браконьеры в Хабаровском крае наловили осетров на 4,5 миллиона рублей 20.08 14:00

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО задержали группу браконьеров. «Черные рыболовы» успели наудить осетра на 4,5 миллионов рублей. >>
Хабаровский край после тайфуна восстанавливает дороги

Хабаровский край после тайфуна восстанавливает дороги 20.08 13:15

Автомобильные дороги Хабаровского края серьезно пострадали из-за пришедшего с Востока тайфуна. 10 дорожных участков размыло силами стихии. >>
Пограничный пункт в КНР закрыт Хабаровском крае закрыт

Пограничный пункт в КНР закрыт Хабаровском крае закрыт 20.08 13:13

Паводок заставил закрыть еще один пограничный пункт в Хабаровском крае. На этот раз речное сообщение с Китаем стало невозможным из-за поднявшегося уровня воды в реке Уссури. >>

//Новости СМИ2

Узникам «китовой тюрьмы» паводок мешает обрести свободу в Хабаровском крае

Узникам «китовой тюрьмы» паводок мешает обрести свободу в Хабаровском крае 20.08 09:07

Под угрозой срыва выпуск очередной партии касаток и белух из приморской «китовой тюрьмы». Пока в Хабаровском крае действует режим чрезвычайной ситуации, мормлеки не смогут обрести свободу. >>
Дети из лагеря в Хабаровском крае экстренно эвакуировали

Дети из лагеря в Хабаровском крае экстренно эвакуировали 19.08 15:52

Из детского оздоровительного лагеря «Дружина имени Бонивура» в Хабаровском районе 158 отдыхающих пришлось вывозить в экстренном порядке. Всему виной подъем уровня воды в реке Кия, который грозит размытием дороги. >>
Определена цена на «доступную рыбу» в Хабаровском крае

Определена цена на «доступную рыбу» в Хабаровском крае 19.08 14:41

Проект «Доступная рыба» стартует в Хабаровском крае до 25 августа. Определена цена, по которой будут продаваться лососевые. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
3

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины
4

Хабаровск восхитил консула Германии
5

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры