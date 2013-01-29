Хабаровчанка «на спор» звонила в оперативные службы

Полицейские дальневосточной столицы задержали жительницу города, которая некоторое время назад сообщила о якобы заложенной в одном из общежитий бомбе. Причем делала она это не раз. Об этом корреспонденту «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе краевого УВД.

Первый такой звонок в полиции прозвучал 24 января около шести часов вечера. По указанному адресу прибыли сотрудники правоохранительных органов и всех экстренных служб. 50 человек пришлось вывести из здания на мороз, где им и пришлось ждать результатов осмотра помещения. Как водится, ничего опасного оперативники не нашли. Эта «шутка» повторилась 26 января около одиннадцати часов вечера. Теперь уже 57 человек ожидали на улице окончания поиска взрывного устройства, которое найдено не было.

И вот, наконец, удалось установить личность звонившего. «Шутником» оказалась женщина, 1994 года рождения, которая проживает с двумя подругами в одной из комнат этого общежития. Все трое нигде не работают, одна из них была судима за совершение грабежа, злоупотребляют алкоголем. «Выпив в очередной раз «пенного напитка», одна из девушек «на спор» позвонила в полицию и сообщила о взрывном устройстве. Через два дня она повторила «шутку». Оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемой SIM-карту и сотовый телефон, с которого поступали анонимные звонки», - рассказали в краевом УВД.

Кроме того, как оказалось, девушки так развлекались не раз: с сентября прошлого года они неоднократно звонили по телефону «01» и сообщали о несуществующих пожарах. Пока хабаровчанка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит лишение свободы до трёх лет.