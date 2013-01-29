Надпись "Педофил" появилась в ночь на понедельник на здании дома-музея Набокова на Большой Морской в Санкт-Петербурге, неизвестные написали слово "педофил" ярко-красной краской, начата доследственная проверка инцидента.

Напоминаем, что в ночь на 9 января в окно дома-музея Набокова кинули бутылку с цитатой из Библии.

Надпись и нападение могут быть связаны с творчеством Набокова, автором нашумевшего романа "Лолита".