В Пскове юные охотники за педофилами поймали «крупную рыбу»

В Пскове разгорелся скандал вокруг ситуации, связанной с задержанием активистами общественного движения борьбы с педофилами человека, похожего на руководителя Псковского филиала крупной сотовой компании. Активисты группы выложили в интернет 23-минутный видео-ролик с мужчиной, похожим на Александра П., которого они обвиняют в педофилии.

Как следует из видео, в откровенной интернет-переписке с элементами интима на сайте знакомств «задержанный» назначил свидание несовершеннолетнему. Следом за подростком на место встречи с потенциальным сексуальным партнером прибыли активисты группы «Оккупай-педофиляй Псков», они сняли на видео сцену «задержания» и свой диалог с мужчиной.

В ходе этого диалога мужчина сообщил, что является жителем Санкт-Петербурга, работает юристом, имеет жену и 19-летнюю дочь, а встреча его с подростком не носит сексуальный характер. При этом, в качестве «вещдока» демонстрируется тюбик с интимной смазкой, оказавшийся в кармане у мужчины. Юные борцы с педофилами отметили, что этот мужчина был у них в «разработке» некоторое время, и они сами от лица подростка общались с ним на сайте знакомств.

На появление видео в сети отреагировали в Следственном управлении СКР России по Псковской области. Начата проверка по фактам, изложенным в ролике.