В Ростове-на-Дону продолжаются поиски 11-летней девочки

В Ростове полицейские и волонтёры второй день ищут школьницу Дарью Бузмакову. Как сообщили «АН-онлайн» координаторы поискового отряда «Лиза Алерт - Юг», 28 января в 11 часов девочка ушла из дома. Сейчас её местонахождение неизвестно.

Особые приметы: рост 135 см, волосы темно-русые средней длины, глаза карие. Была одета не по сезону: олимпийка тёмно-бордового цвета с капюшоном, вельветовые брюки светло-бордового цвета, розовые кеды. Волонтёрам поискового отряда поступила информация о том, что девочку видели в районе улицы Пушкинской – неподалёку от дома, и рядом со средней школой №22, в которой Даша учится. В данный момент там ведутся активные поиски.

«Информация о том, что Даша пропала, поступила к нам вчера вечером. Около 20 человек искали её всю ночь», - рассказал журналистам координатор отряда «Лиза Алерт – Юг» Роман Рыбалкин.

По его словам, сегодня волонтёры их отряда продолжат поиски школьницы. Их временный штаб развёрнут возле её дома на улице Восточной.

Все, кто обладает какой-либо информацией о Дарье Бузмаковой, могут позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 8-904-44-600-90 (Максим). Также можно звонить на стандартный номер полиции «02».