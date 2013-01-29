В Белгородской области произошла серьезная авария - трое погибших

В Красногвардейском районе Белгородской области на 37 километре автодороги Валуйки-Алексеевка вчера днем водитель "ВАЗ-21099" не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он протаранил внедорожник "УАЗ Патриот". В результате водитель и две женщины -пассажирки ВАЗ-21099 скончались от полученных травм, еще один пассажир ВАЗ-21099 получил телесные повреждения.

После аварии помимо обычного расследования проводится административное в отношении дорожной службы из-за ненадлежащего содержания улиц и дорог зимой, сообщает ria.ru.







