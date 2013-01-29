В Звёздном городке раскрыто хищение 3,4 млн бюджетных денег

В Подмосковье раскрыт факт хищения более 3 миллионов рублей, сообщили "Аргументам Недели" в пресс-службе ГУМВД по Московской области, украденные средства предназначались для ремонта системы горячего водоснабжения.

Хищение выявлено сотрудниками Управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области совместно с отделом ЭБ и ПК МУ МВД России "Власиха»", сообщила АН пресс-секретарь УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области Юлия Кондакова.

В присвоении муниципальных денежных средств подозревается 47-летний исполнительный директор местной организации.

В ходе проверки оперативниками установлено, что между администрацией городского округа Звёздный городок и фирмой по строительству-производству общестроительных работ заключено 3 муниципальных контракта, по условиям которых в течение недели необходимо произвести ремонт систем горячего водоснабжения двух домов.

По истечению срока, в администрацию городского округа от имени генерального директора фирмы-подрядчика, обратился исполнительный директор организации. Мужчина заверил, что работы выполнены в срок и в полном объеме и предоставил подписанные им акты приема выполненных работ и справки о стоимости проведенного ремонта. Фирма оценила свои затраты и работу в более 4,7 млн рублей. На основании данных документов была переведена на счет подрядной организации указанная сумма.

Но в ходе инициированного сотрудниками экономической безопасности исследования, установлено, что работы в полном объеме не выполнены, при этом фактическая стоимость ремонта фирмой составила около 1,3 рублей по всем 3-м контрактам.

Похищены денежные средства муниципального образования Звездный городок на общую сумму в более 3,4 млн рублей.