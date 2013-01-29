Узбека, столкнувшего беременную с эскалатора, задержали

Вопиющий случай произошел накануне около шести часов вечера. Как уже сообщало Metro, 22-летняя женщина получила травму из-за падения с эскалатора. У нее диагностировали ушиб живота. Женщина находилась на седьмом месяце беременности.



Как выяснилось, виновник произошедшего - узбек по национальности - бежал по эскалатору вниз. При входе на эскалатор его попытались остановить сотрудники службы безопасности метрополитена для проверки документов. Но молодой человек не остановился, опустил жетон, преодолел турникет, и решительно стал спускаться вниз, чтобы избежать встречи с сотрудниками подземки. Именно поэтому попавшуюся ему на пути женщину узбек резко оттолкнул, торопясь сойти к поездам.



Узбека тут же задержали очевидцы. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, он был пьян. Молодому человеку 22 года, регистрации в Петербурге у него нет. Видимо, поэтому он и пытался скрыться от полицейских. Виновник инцидента доставлен в отдел полиции. С ним проводится разбирательство.

К счастью, как сообщают петербургские СМИ, женщина, которую толкнул молодой человек, в порядке, она серьезно не пострадала, малыш тоже не получил повреждений, угрозы выкидыша нет. Женщина находится дома. Ее уже опросили сотрудники полиции.