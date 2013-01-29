В Охотском море самолет ФСБ открыл стрельбу на поражение по браконьерам

Самолет авиации ФСБ России Ан-72 открыл стрельбу на поражение по браконьерскому судну «Сапсан» под флагом Сьерра Леоне в Охотском море, когда то начало уходить в сторону границы.



Рыболовная шхуна «Сапсан» была обнаружена в российских водах патрульным судном «Аргал». Не отвечая на запросы, нарушитель начал уходить от преследования в сторону внешней границы исключительной экономической зоны РФ. Погоня длилась 8 часов, после чего самолет авиации ФСБ РФ трижды произвел предупредительные выстрелы , но и это его не остановило.



Нарушитель застопорил ход только после того как с борта Ан-72 была проведена стрельба на поражение по винто-рулевой группе шхуны.



Шхуна «Сапсан» приписана к порту Фритаун (Сьерра-Леоне), судовладелец зарегистрирован на Сейшельских островах. Технические средства контроля, журнал суточных судовых донесений и техническая судовая документация на борту отсутствуют. Донесения, отражающие промысловую деятельность, и сведения о пересечении границы России в пограничные органы не подавались.



Против капитана «Сапсана» возбуждено административное производство, сообщает vz.ru. Судно конвоируется в порт Петропавловск- Камчатский для разбирательства. Пострадавших и погибших среди 19 членов экипажа судна (все граждане России) нет.



