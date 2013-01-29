Территория вокруг пункта полиции, где прогремел взрыв, оцеплена

В понедельник в Курортном районе Петербурга у здания территориального пункта полиции №132, расположенного в доме 416 по Приморскому шоссе, произошел взрыв неустановленного устройства.



В результате взрыва пострадал водитель УМВД. Мужчина получил контузию и был госпитализирован. Разрушений и повреждений здания нет.

Территория опорного пункта полиции в поселке Репино, в настоящий момент оцеплена, передает корреспондент «БалтИнфо» с места события.



На территории пункта присутствуют исключительно сотрудники полиции и Следственного комитета. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Ближе, чем на 30 метров к пункту полиции никого не подпускают. Территория охраняется.