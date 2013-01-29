Пять выживших моряков экипажа затонувшего судна "Шанс-101" пока находятся на борту судна "Талан". В их числе – капитан Владимир Павлов. Самочувствие Павлова резко ухудшилось, он потерял сознание и впал в кому.

Из Хабаровска вылетел вертолет МЧС с медиками на борту, который доставит капитана в больницу ближайшего населенного пункта. Остальные четыре спасшихся моряка, находящихся на "Талане", чувствуют себя хорошо.

10 членов экипажа были доставлены в ЦРБ Холмска, 8 человек погибли. С рассветом возобновились поиски остальных моряков с затонувшей рыболовецкой шхуны



