Инспектор ДПС под Краснодаром сбил насмерть пешехода, ДТП произошло в понедельник, сотрудник полиции выехал из-за стоящего слева по ходу движения автобуса, высадка пассажиров проходила в неположенном месте.

Пешеход скончался на месте ДТП, установлено, что сотрудник полиции был трезв, начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенантом полиции Владимиром Виневским назначена служебная проверка.

По факту ДТП будет принято процессуальное решение.