В Японском море с рассветом возобновились поиски моряков с затонувшей рыболовецкой шхуны "Шанс-101". Судно осматривают водолазы. В операции также принимает участие авиация МЧС и спасательные буксиры.

На данный момент в Японском море обследована акватория площадью почти 30 тысяч квадратных километров. С воздуха и наземными группами осмотрено около 500 квадратных километров побережья Приморского края. Всего к поисковым работам привлечено 387 человек и 42 единицы техники.

В сахалинском порту Холмске моряки, спасшиеся с затонувшего в Японском море краболова "Шанс-101", рассказали, что судно перевернулось из-за неправильного маневра во время шторма в Японском море.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, спасенных моряков допросили, во Владивостокском офисе компании-судовладельца проведены обыски. Для родственников моряков "Шанс-101" приморский главк МЧС России открыл "горячую линию".



