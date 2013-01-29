Сергей Полонский написал протестное письмо суду

Российский бизнесмен Сергей Полонский и двое его товарищей, которые были задержаны в Камбодже после конфликта с местными жителями, направили протест суду города Сиануквиля. Они не согласны с допросами по отдельности.

Россияне категорически несогласны с распоряжением председательствующего судьи Монг Моничакрии допрашивать их по отдельности, а также требуют присутствие на допросах квалифицированных адвокатов, переводчиков и российских дипломатических представителей.



«Мы требуем, чтобы все слушания и допросы по нашему делу проводились в отношении всех троих сразу, а не отдельно», - говорится в обращении, сообщает vz.ru. В своем письме россияне также указывают, что отказываются признавать любые протоколы и документы на кхмерском языке, в том числе и те, что они сами подписали ранее, поскольку эти бумаги были ими «подписаны под давлением и в условиях отсутствия надлежащей юридической поддержки и перевода».

Ранее «АН» сообщали: Сергей Полонский, находящийся в камбоджийской тюрьме, обратился с открытым письмом к Сергею Лаврову с просьбой разъяснить отказ российских дипломатов помочь ему. «Посольство поддерживает постоянный контакт с местными властями в целях обеспечения объективного рассмотрения дела и соблюдения законных прав россиян», - ответили на Смоленской.



