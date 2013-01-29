На Камчатке в районе Авачинского перевала пропали туристы

29 января в 11.20 в ГУ МЧС России по Камчатскому краю от жителя Петропавловска-Камчатского поступила информация, что 26 января трое его знакомых на снегоходах отправились в природный парк "Вулканы Камчатки" и не вернулись.

По данным пресс-службы ГУМЧС, данная группа снегоходчиков перед выходом на маршрут не зарегистрировалась в Камчатском поисково-спасательном отряде, у пропавших туристов средств связи при себе нет, имеются ли палатки и GPS-навигаторы неизвестно.

Установлено, что всего пропали трое туристов, двое из них уже ходили по этому маршруту.

В туристических базах «Камчатинтур», «Альпика», на базе Камчатского поисково-спасательного отряда пропавшие туристы не появлялись.

Пропавших туристов ищет группа спасателей Камчатского поисково-спасательного отряда на снегоходах, в поисках людей примет участие инициативная группа из друзей и родственников потерявшихся в количестве девяти человек. Поиски осложняются тем, что в районе Авачинского перевала сейчас сложные метеоусловия: там сильный ветер, снег, метель, практически нулевая видимость.