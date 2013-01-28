В Чувашии строили мост, да не достроили - обрушился
28 января 2013, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Чувашии обрушился строящийся навесной пешеходный переход через федеральную автодорогу М7. При обрушении конструкции поврежден грузовик, информация о пострадавших уточняется.
По предварительным данным, пострадал один человек. На место происшествия выехала автоцистерна пожарной части. Задействован личный состав подразделений МЧС, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что организован объездной путь через населенный пункт Большой Сундырь Моргаушского района Чувашии
О причинах обрушения моста не сообщается.