В Чувашии строили мост, да не достроили - обрушился

В Чувашии обрушился строящийся навесной пешеходный переход через федеральную автодорогу М7. При обрушении конструкции поврежден грузовик, информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным, пострадал один человек. На место происшествия выехала автоцистерна пожарной части. Задействован личный состав подразделений МЧС, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики.



В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что организован объездной путь через населенный пункт Большой Сундырь Моргаушского района Чувашии

О причинах обрушения моста не сообщается.



