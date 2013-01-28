Александр Долматов был наркоманом и развратником?

В тексте предсмертной записки покончивший самоубийством в депортационном центре Роттердама Долматов сетует на то, как бездарно проходили его годы жизни: наркотики и разврат.

«Глупыми и бессмысленными были последние мои годы. Полными наркомании и разврата. Лень, самовлюблённость, прелюбодеяние не дали мне развиваться», — говорится в записке, оказавшейся в распоряжении gazeta.ru. Далее текст обрывается и на следующей странице Долматов просит, если возможно, отправить его тело после смерти в Россию.

Близкий друг Долматова и его соратник по «Другой России» Дмитрий Нечаев убежден , что наркотики не могли стать причиной самоубийства фигуранта «болотного дела». «На фоне приобщения к церкви и истории с исповедью, возможно, он переосмыслил прошлое и зачем-то решил упомянуть об этом в записке», — заявил Нечаев. В 1997 году Долматов был фигурантом уголовного дела по статье 228 УК России (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



«Наркотики ему тогда подбросили, чтобы он сдал своих друзей, но он сотрудничать отказался, и его в итоге оправдали. Нацболом он тогда еще не был», — пояснил Дмитрий Нечаев.

Ранее "АН" сообщали: Ассоциация адвокатов России за права человека опубликовала информацию о последних пяти днях жизни погибшего другоросса Александра Долматова.