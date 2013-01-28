В центре Москвы убит предприниматель из Франции

В понедельник в правоохранительных органах Москвы сообщили, что в центре Москвы в арендуемой квартире убит предприниматель из Франции - директор консалтинговой компании "Rm consultants Russia".

Представитель полиции сообщил, что "тело предпринимателя из Франции обнаружили сегодня его коллеги, которые приехали к мужчине домой на Яузскую улицу после того, как он перестал выходить на связь. Тело иностранца было обнаружено с черепно-мозговой травмой, а рядом с ним лежала спортивная гантеля".

В столичной полиции отметили, что о причинах смерти мужчины пока говорить преждевременно.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.