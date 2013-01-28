В минувшую субботу в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) под Пермью погиб Николай Земеров - директор департамента обеспечения одной из структур "Оборонсервиса", ОАО "Воентелеком". Об этом сегодня сообщается на сайте компании.

В сообщении ОАО Воентелеком" говорится, что компания "с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели директора департамента обеспечения Николая Анатольевича Земерова – топ-менеджера компании, который играл ключевую роль в поддержании контактов с поставщиками, вендорами и другими внешними контрагентами".

Пресс-служба также сообщает, что что Николай Земеров скончался 26 января - в его припаркованную на обочине машину со встречной полосы на большой скорости въехал автомобиль. Николай Земеров находился в отпуске и должен был выйти на работу в понедельник.

Кроме того, СМИ сообщали ранее, что на прошлой неделе у себя на даче скончался глава компании "Стройимпульс" Сергей Амелин. Эта фирма была организована по заказу Минобороны РФ. Изначально сообщалось, что Амелин умер после допроса по делу "Оборонсервиса", однако позже стало известно, что его не допрашивали, но вызвать его на допрос в будущем планировалось.

Вокруг "Оборонсервиса" в последнее время разгорелось несколько скандалов, связанных с военной недвижимостью. По данным прокуратуры, сейчас в расследовании уголовных дел о хищениях в подконтрольных министерству обороны холдинге "Оборонсервис" и ООО "Славянка" насчитывается десять эпизодов, объединенных в одно производство. Общий ущерб по которым оценивается в 7 млрд рублей или 230 млн долларов.

По делу о коррупции в Минобороны РФ сейчас много говорят о Евгении Васильевой, которая ранее входила в совет директоров "Воентелекома". Васильева в 2009 году оформила сделку, по которой компании по заниженной цене достался комплекс зданий ФГУП "17-й Центральный проектный институт связи Минобороны". Сумма сделки составила 17,9 млн рублей при рыночной стоимости почти 670 млн рублей.