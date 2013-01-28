В Волгограде «прихватизирована» Привокзальная площадь

Следственным управлением УМВД России по Волгограду на основании материалов проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошеннической приватизации Привокзальной площади областного центра. Об этом «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Почти 4 тысячи квадратных метров Привокзальной площади в самом центре города-героя оказались в собственности у жительницы Волгограда. По предварительным данным, владелица лакомого «кусочка» - Ирина Владимировна Волколупова, супруга экс-прокурора Волгограда Евгения Васильевича Волколупова. И это безо всяких на то разрешений со стороны муниципалитета.

Напомним, ранее мэрия Волгограда потеряла контроль над данной территорией. Это стало возможным благодаря решению Центрального суда, который узаконил права собственности на участок площади за ООО «Нижневолжскресурс». А уже от этой фирмы земля перешла названной гражданке. В результате незаконного отчуждения части Привокзальной площади городу Волгограду был причинен имущественный ущерб в размере свыше 80 млн. рублей, хотя руководители ООО «Нижневолжскресурс» и отрицают факт заключения договора купли-продажи.

По имеющейся информации, Ирина Владимировна является сестрой предпринимателя Шишенко, которого по иронии судьбы застрелили как раз у Привокзальной площади в конце лихих 90-х годов.