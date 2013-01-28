Оторвавшееся колесо большегруза могло убить мордовского полицейского

Чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал сотрудник Госавтоинспекции, зафиксировано на участке федеральной автотрассы М-5 "Урал", проходящему по Зубово-Полянскому району Мордовии.

На оживленном участке дороги в районе села Аким-Сергеевка у прицепа магистрального тягача Renault Premium оторвалось плохо закрепленное заднее колесо. Проскакав несколько метров по трассе, колесо задело находившегося возле служебного автомобиля, припаркованного на обочине, инспектора ДПС отдела ГИБДД Зубово-Полянского района. Лейтенант полиции был травмирован, впоследствии медики зафиксировали у него перелом бедра.

В настоящее время инспектор находится в травматологическом отделении Центральной районной больницы, а его коллеги проводят проверку обстоятельств инцидента. Как отметили специалисты, находись полицейский в нескольких метрах дальше по трассе, ЧП могло иметь более трагические последствия.