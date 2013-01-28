В Еврейской автономии вновь погиб ребёнок из-за равнодушия врачей

В ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки от гнойного отита и двусторонней пневмонии. Трижды за сутки на вызов приезжала бригада медиков из Теплоозёрской ЦРБ, но больную так и не госпитализировали.

Как сообщила «АН-онлайн» представитель СУСК РФ по ЕАО Наталья Добробабина, мама ребёнка заметила недомогание 1 января 2013 года. Она немедленно обратилась в Бираканскую амбулаторию Теплоозёрской центральной районной больницы и попросила вызвать «скорую помощь».

«Врач приехал и оценил состояние ребенка как удовлетворительное и не требующее госпитализации. Девочке становилось хуже, скорую помощь вызывали ещё дважды, но ребенка упорно отказывались госпитализировать. Через час после последнего вызова медиков она скончался у себя дома. Причиной смерти стали гнойный отит и двусторонняя пневмония», - рассказала Наталья Добробабина.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 ч. 2 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Уполномоченный по правам человека в ЕАО Александр Золотухин намерен инициировать проверку профессиональной пригодности медиков в Облученском районе ЕАО. Аналогичная трагедия произошла в октябре прошлого года - годовалая девочка из Теплоозёрска получила серьёзную травму и умерла, не дождавшись помощи врачей. Родители убеждены: пострадавшую можно было спасти. Но медики не исполнили свой профессиональный долг, сославшись на выходной.