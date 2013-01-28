Приезжий из Узбекистана толкнул беременную женшину с эскалатора в метро

Молодая беременная женщина попала в Петербурге в воскресенье в больницу после того, как на станции «Василеостровской» её столкнул с эскалатора уроженец Узбекистана.

В 17:44 на эскалаторе станции метро «Василеостровская» 22-летний гражданин Узбекистана по неустановленной причине толкнул петербурженку, свою ровесницу. Молодая женщина, как оказалось, находится на 7-м месяце беременности. После падения, с ушибом живота и угрозой выкидыша, будущая мама была госпитализирована.

В тот же день в 18:25 на станции метро «Обводный канал» при неустановленных обстоятельствах упал с платформы на пути под прибывающий электропоезд 34-летний житель Челябинской области.

С открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, в тяжелом состоянии мужчина госпитализирован. С 18:25 до 18:35 было прекращено движение поездов.