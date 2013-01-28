В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе чуть не столкнулись танк и легковушка (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля из Свердловской области едва не стал участником аварии с танком в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе. Шоссе пересекает дорогу, которая ведёт с Уралвагонзавода, где в собирают военные бронемашины, и они выходят на полигон.

Видеорегистратор автомобиля снял как на автотрассу на большой скорости выехала тяжелая боевая машина - танк Т-90. Через сугробы на обочинах танк пересек дорогу и скрылся в заснеженном поле. Перекрёсток оборудован специальным светофором. Танк пролетел буквально в метре от легковушки. К счастью, ДТП не произошло.