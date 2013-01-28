В сахалинском порту Холмске моряки, спасшиеся с затонувшего в Японском море краболова "Шанс-101", рассказали, что судно перевернулось из-за неправильного маневра во время шторма в Японском море.

Члены экипажа спасались с тонущего корабля в спешке, кое-кто не успел даже толком одеться. А потом ещё почти сутки рыбаки провели в тесном спасательном плоту посреди ледяного моря. Плотные гидрокостюмы, сберегающие тепло, и вовсе оказались почему-то лишь на троих из 15 спасённых.

В результате у многих из спасенных обморожены конечности. У двух - легко, у восьми - 2-3 степень обморожения.

Рыбаки говорят, что после кораблекрушения капитан SOS не подавал. Чудом ночью на вторые сутки рядом оказались рыболовные судна, которые подняли на борт два из трех плотов с выжившими.

" У нас не работали ни ракетницы, ни дымовые шашки. Они были, но они не работали. Было 5 фальшфейеров, дали сигнал, нас увидели, подошли", - рассказал Андрей Евдокимов, передает Первый канал.

"АН" писали, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, спасенных моряков допросили, во Владивостокском офисе компании-судовладельца проведены обыски.

Спасательная операция в районе крушения рыболовецкого траулера "Шанс-101" продолжается. Сегодня утром к ней подключилась авиация Дальневосточного управления МЧС России - в поисках задействованы вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200.

На данный момент спасенными официально числятся 15 человек. Ещё 8 погибли - эту информацию подтвердили следователи. Рыбаки умерли от переохлаждения вскоре после ЧП. Двое из них граждане России, шестеро - индонезийцы. 7 человек числятся пропавшими без вести.

Воздушная разведка в районе крушения траулера будет продолжаться ещё несколько часов - ночью авиация работать не может. В тёмное время суток поисковую эстафету подхватят спасательные суда.

Напомним, в Японском море затонуло рыболовное судно "Шанс-101" в субботу . Экипаж краболова состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после обнаружения в ночь на понедельник подняли на борт живыми проходящие мимо суда. К поискам пропавших может быть привлечена военная авиация.

Для родственников моряков "Шанс-101" приморский главк МЧС России открыл "горячую линию".