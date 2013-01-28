В городе Владивостоке в понедельник проводятся обыски в офисе компании-судовладельца краболова "Шанс-101", утонувшего в Японском море на расстоянии около 32 морских миль от побережья Тернейского района Приморья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Освидетельствование судна Российским морским регистром проведено в апреле 2012 года", - отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.

По сообщению СКР, в порт Холмск Сахалинской области уже доставлены 10 спасенных моряков. В порт Находка Приморского края сегодня вечером прибудет спасательное судно, на котором будут доставлены 5 других спасенных моряков, среди которых капитан и его помощники.

"В настоящий момент проведены допросы спасенных моряков, доставленных сегодня в порт Холмск Сахалинской области. По словам выживших, первоначально на плот загрузилось 18 человек, от переохлаждения умерли 8 моряков. Тела погибших были спущены за борт плота. Причиной затопления судна «Шанс-101» моряки называют удар волной о судно при осуществлении маневра. У двух выживших - легкая степень обморожения, у остальных - 2 и 3 степень обморожения", - сообщает СКР.

"АН" писали, что Дальневосточная транспортная прокуратура в связи с этим инцидентом начала проверку безопасности мореплавания.

Напомним, в Японском море затонуло рыболовное судно "Шанс-101". Экипаж краболова состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после кораблекрушения подняли на борт живыми проходящие мимо суда. К поискам пропавших может быть привлечена военная авиация.

Для родственников моряков "Шанс-101" приморский главк МЧС России открыл "горячую линию".