В Петербурге пропали две школьницы

Двух школьниц разыскивают в Невском районе Петербурга. Они пропали вечером 24 января. Как рассказал «БалтИнфо» отец одной из пропавших девочек Андрей, его дочь с подружкой вышла вечером 24 января из дома 2, корпус 1, по Товарищескому проспекту.



Домой девочки не вернулись. Судя по сигналу их мобильного телефона, они появлялись несколькими часами позже в парке Бабушкина и на Ивановской улице (территория все того же Невского района, но это другой берег Невы), сообщает сайт «Городовой».



Обе девочки учатся в 8-м классе школы № 333, из дома ранее не уходили.

Приметы: обе выглядят примерно на 14 лет, одна девочка высокая (1,7 м), худощавого телосложения, одета в белые сапоги, куртку. Вторая — 1,65 м рост, плотного телосложения, была одета в коричневое полупальто с капюшоном, синие джинсы, малиновые угги, белую шапку.



Заявления о пропаже девочек поданы в 23 и 70-й отделы полиции УМВД по Невскому району. Поиск идет.