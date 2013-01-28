По факту крушения судна "Шанс-101" Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка безопасности мореплавания. Ситуация находится на контроле ДВП, передает в понедельник пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности служб, участвующих в спасательной операции, проанализирована законность выхода судна в море, проверке подвергнется также деятельность судовладельца.

Рыболовецкое судно "Шанс-101", принадлежит ЗАО Рыболовецкий колхоз «Восток-1". По предварительным данным краболовное судно вышло в экспедицию из порта Пластун Приморья.

"АН" писали, что ДВП опровергла собственную информацию о том, что были найдены 6 тел погибших рыбаков.

Напомним, в Японском море затонуло рыболовецкое судно "Шанс-101" (порт приписки - Находка). Экипаж судна состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после кораблекрушения подняли на борт живыми проходящие мимо суда. Второй помощник капитана "Шанс-101" сообщил спасателям, что от обморожения на спасательном плоту умерли восемь рыбаков.

Спасенные с двух плотов моряки доставлены в порты Находка и Холмск. К поискам пропавших может быть привлечена военная авиация.

Для родственников моряков "Шанс-101" приморский главк МЧС России открыл "горячую линию".