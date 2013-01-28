У следователей есть две версии затопления судна «Шанс-101»

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте выясняют обстоятельства крушения в Японском море судна «Шанс-101». Об этом корреспонденту «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту затопления судна «Шанс – 101» по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По предварительным данным, корабль перевернулся и частично затонул 27 января в Японском море на расстоянии около 32 морских миль от побережья Тернейского района Приморского края. На борту судна находились 30 членов экипажа, из них 19 – граждане России, 11- граждане Индонезии. В ходе спасательной операции обнаружены 15 моряков. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: нарушения правил морского судоходства, допущенные членами экипажа судна и техническая неисправность судна. Следователи хотят выяснить, в каком техническом состоянии была шхуна, соблюдались ли все правила подготовки выхода корабля в рейс.

Шхуна находилось восточнее поселка Светлая Тернейского района Приморского края. В оговоренное время оно не вышло на связь. В район ЧП из Хабаровска вылетел самолет АН-24, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе ДВРЦ МЧС. Также туда были направлены пять судов, которые находились поблизости. Через семь часов капитан краболова «Таран» доложил о том, что обнаружил «Шанс-101» перевернутым. А еще через несколько минут проходящий мимо сухогруз нашел спасательный плот, на котором были 10 человек. Чуть позже «Таран» обнаружил еще один плот с пятью членами экипажа. Судьба остальных пока не известна. Утром из Хабаровска в район поиска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту, а чуть позже - самолёт БЕ-200 ЧС. Порт приписки шхуны – Находка. Судовладелец – рыболовецкий колхоз «Огни Востока».