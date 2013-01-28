Предварительная проверка не подтвердила информацию о шести погибших моряках с рыболовецкого судна "Шанс-101", затонувшего накануне в Японском море. Об этом сообщает Приморская транспортная прокуратура.

Достоверно установлено о спасении 15 человек, остальные граждане числятся без вести пропавшими.

"АН" писали, что второй помощник капитана "Шанс-101" сообщил спасателям, что от обморожения на спасательном плоту умерли восемь рыбаков.

Напомним, в Японском море в ночь на понедельник затонуло рыболовецкое судно "Шанс-101" (пот приписки - Находка). Экипаж судна состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после кораблекрушения подняли на борт живыми проходящие мимо суда.

Спасенные с двух плотов моряки доставлены в порты Находка и Холмск. К поискам пропавших может быть привлечена военная авиация.

Для родственников моряков "Шанс-101" приморский главк МЧС России открыл "горячую линию".