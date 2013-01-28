В Приморье к поискам пропавших моряков с затонувшего в Японском море рыболовецкого судна "Шанс-101" может быть привлечена военная авиация. Со слов спасенных, 9 рыбаков могут быть еще живы, двое точно погибли от переохлаждения.

"АН" писали, что 15 спасенных рыбаков доставлены в порты Находка и Холмск. Тела погибших 2 россиян и 4 индонезийцев утром понедельника найдены в Японском море.

Сейчас на месте крушения работают четыре судна, которые вели промысел в этом районе. Также акваторию осматривают два вертолета и один самолет МЧС, в Морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск". Поиск моряков с затонувшего судна ведется на берегу.



В настоящее время в районе поисков благоприятная погода: хорошая видимость, небольшой ветер, волны не превышают полутора метров.

Напомним, в Японском море в ночь на понедельник затонуло рыболовецкое судно "Шанс-101" (пот приписки - Находка). Экипаж судна состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после кораблекрушения подняли на борт живыми проходящие мимо суда.

Со слов спасенных, 8 человек ночью погибли от обморожения на спасательном плоту. Их тела моряки опустили в воду.