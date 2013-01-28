Сухогруз "Анатолий Торчинов" с 10 спасенными рыбаками с затонувшего рыболовецкого судна "Шанс-101" пришвартовался в порту Холмска. Еще пятерых, поднятых со второго спасательного плота, краболов "Талан" доставил в порт Находка.

"АН" писали, что для родственников моряков "Шанс-101" приморский главк МЧС России открыл "горячую линию".

Накануне в акватории Японского моря были обнаружены два плота с перевернутого судна "Шанс-101". На первом спасательном плоту находились 10 из 30-ти членов экипажа, на втором - пять. По данным морского спасательного подцентра "Южно-Сахалинск", у одного из моряков - обморожение конечностей. В порту Холмска его ждет "скорая помощь". Остальные чувствуют себя нормально.

Напомним, в Японском море в ночь на понедельник затонуло рыболовецкое судно "Шанс-101". Экипаж судна состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после кораблекрушения подняли на борт живыми проходящие мимо суда.

Со слов спасенных, 8 человек ночью погибли от обморожения на спасательном плоту. Их тела моряки опустили в воду. Ночью найдены тела шести моряков, из которых двое - россияне и четверо индонезийцев.