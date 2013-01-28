В Приморье в настоящее время поиски девяти членов экипажа рыболовецкого судна «Шанс-101», затонувшего накануне в 50 км восточнее поселка Светлое, продолжаются. "АН" писали, что ночью найдены тела 6 погибших.

Координацию поисковых работ осуществляет Морской спасательный координационный центр Минтранса России. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю и Дальневосточном региональном центре МЧС России организована работа оперативных штабов для сбора и анализа информации, сообщает приморский главк МЧС России.

Для оказания информационно-психологической поддержки родственникам членов экипажа в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю открыт телефон горячей линии 8 (423) 239-99-99.

Напомним, в Японском море в ночь на понедельник затонуло рыболовецкое судно "Шанс-101". Экипаж судна состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после кораблекрушения подняли на борт живыми проходящие мимо суда.

Со слов спасенных, 8 человек ночью погибли от обморожения на спасательном плоту. Их тела моряки опустили в воду. Ночью найдены тела шести моряков, из которых двое - россияне и четверо индонезийцев.