У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

На восточном побережье крупнейшего острова Японии - Хонсю в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы в 03.42 (22.41 мск).

Очаг землетрясения располагался на глубине 70 километров, в 13 километрах к юго-западу от города Хитати в префектуре Ибараки. Риска возникновения цунами нет.

"АН" писали, что накануне произошло землетрясение магнитудой 5,8 на Сахалине.