Президент Бразилии объявила траур в связи с трагедией в ночном клубе

Президент Бразилии Дилма Руссефф объявила трехдневный общенациональный траур по 233 погибшим в пожаре в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария ( штат Риу-Гранди-ду-Сул ).

В Санта-Марии траур продлится 30 дней. Количество погибших в результате крупнейшего пожара в современности может увеличится. На сегодняшний день общее число жертв срашного пожара в ночном клубе составляет 233 человека — 120 мужчин и 113 женщин. Большинство погибших - молодые люди, студенты.

По последним, официальным данным, сейчас в больницах находятся 106 раненых. У большинства пациентов врачи диагностируют отравление токсичными продуктами горения. Четырнадцать человек с наиболее тяжелыми ожогами доставлены в больницы города Порту-Алегри в 300 километрах от Санта-Марии.

Напомним, в ночном клубе Kiss в городе Санта-Мария, где выступала рок-группа, музыка сопровождалась спецэффектами. В нарушение норм пожарной безопасности началось пиротехническое шоу. От искр загорелась монтажная пена, которую на потолке использовали как звукоизоляцию.

В клубе возникли паника и давка. Охрана не смогла обеспечить эвакуацию людей. Чтобы помочь посетителям выбраться на улицу из горящего клуба, спасатели ломали стенку.

На месте трагедии работают следователи и эксперты пожарной службы. Губернатор штата потребовал представить результаты расследования не позднее 30 января.