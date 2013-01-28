В Японском море в 50 км восточнее поселка Светлое Приморье в ночь на понедельник затонуло рыболовецкое судно "Шанс-101". Экипаж судна состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после кораблекрушения подняли на борт живыми проходящие мимо суда.

Со слов спасенных, 8 человек ночью погибли от обморожения на спасательном плоту. Их тела моряки опустили в воду. Ночью найтены тела шести моряков, из которых двое - россияне и четверо индонезийцев, сообщил капитан морского порта Владивосток Александр Кувшинов. Судьба 9 неизвестна.

Сейчас на месте крушения работают четыре судна, которые вели промысел в этом районе, передает ГУ МЧС по Приморскому краю. Также акваторию осматривают два вертолета и один самолет МЧС.

В настоящее время в районе поисков благоприятная погода: хорошая видимость, небольшой ветер, волны не превышают полутора метров. Поиск моряков с затонувшего судна ведется на берегу, сообщили в Морском спасательном подцентре "Южно-Сахалинск".

Промысловик "Шанс-101" приписан к порту Находка. Водоизмещение судна - 620 тонн, длина - 49,6 метра, построен он был в 1988 году.