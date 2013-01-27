Россияне при пожаре в бразильском городе Санта-Мария не пострадали

При пожаре в ночном клубе в бразильском городе Санта-Мария, где погибли 232 человека, граждане России не пострадали, всего в клубе находились около двух тысяч человек, средний возраст погибших - 23 года.

Посетители ночного клуба, где произошел пожар - студенты Федерального университета Санта-Марии, после возгорания в помещении возникла давка, большинство погибших задохнулись дымом.