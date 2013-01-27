На станции "Ховрино" на севере Москвы горит вагон пассажирского поезда, пассажирский вагон загорелся в отстойнике, площадь пожара составляет около 25 кв.м., сотрудники МЧС приступили к тушению пожара.

Информации о пострадавших пока нет.