В Ростовской области нефть из нефтепровода разлилась на 1,5 га

В Ростовской области на территории Чертковского района нефть из нефтепровода разлилась на 1,5 га, о прорыве магистрального нефтепровода Самара - Лисичанск (Украина) сообщают российские Интернет-СМИ.

Прорыв магистрального нефтепровода произошел на 879 км нефтепровода, всего на грунт вылилось 50 куб. м. нефтепродуктов, ведутся аварийно-восстановительные работы.