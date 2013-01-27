В Москве вечером в воскресенье загорелся пассажирский автобус "Икарус", ЧП произошло, по данным Интернет-СМИ, на северо-востоке Москвы, пассажиров в момент возгорания в салоне горящего автобуса не было, данные о пострадавших не сообщаются.

Сообщается, что автобус загорелся в районе Северянинского моста, возгорание потушено. Установлено, что у "Икаруса" горел двигатель. Причины выясняются.