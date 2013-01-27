Моряков в Японском море будет искать авиация

Двадцать пропавших моряков с затонувшей шхуны "Шанс-101" в Японском море будет искать авиация, к поискам пропавших привлечены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200, десять моряков были обнаружены на спасательном плоте.

Авиация вылетит в район бедствия в 1.00мск, сейчас в район поисков из порта Корсаков Сахалинской области вышло спасательное судно "Атлас".

МЧС РФ по Дальнему Востоку открыло горячую линию по телефону 8 (423) 239-99-99.