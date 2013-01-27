Средний возраст 250-ти погибших на рок-концерте в Бразилии - 23 года

В ночь на воскресенье в городе Санта-Мария на юге Бразилии произошёл пожар в ночном клубе с романтическим названием Kiss (Поцелуй), по последним данным, из 2 тыс посетителей погибли 250 человек, средний возраст жертв пожара - 23 года, передает Рейтер.

Предварительно установлено, что во время ночного шоу загорелась звукоизоляция на потолке из-за использования пиротехники, в помещении сразу возникла паника, началась давка.

Количество погибших увеличивается с каждым часом, на месте пожара продолжается разбор завалов, работают медики, спасатели и сотрудники прокуратуры.