В Японском море найдено перевернутое российское судно, пропали 20 моряков

В воскресенье в акватории Японского моря в Приморском крае было обнаружено перевернутым российское рыболовецкое судно «Шанс-101» (порт приписки – Находка). Экипаж судна состоял из 30-ти человек.

Треть команды была найдена на спасательном плоту, однако судьба двадцати моряков, из них 13 россиян и 7 индонезийцев, пока не известна. О причинах аварии также рано судить: известно, что «Шанс» не подавал сигнала «SOS», аварийный буй не срабатывал.



Как сообщает МЧС РФ, сейчас в районе ЧП ведут поисково-спасательные работы четыре морских судна. Из порта Южно-Сахалинск в район поиска вышло спасательное судно «Атлас». В понедельник для поисков планируется использовать авиацию.



