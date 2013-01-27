В Охинском районе Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмостанция "Южно-Сахалинск" в воскресенье днем зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,8 баллов в 20 км юго-западнее города Охи на глубине 30 км. Как сообщает региональный главк МЧС, тревога цунами не объявлялась.

"Ощущаемость землетрясения на территории Сахалинской области в г. Оха, с. Тунгор, с. Москальво, с. Восточное составила до 3-х баллов. По предварительным данным разрушений нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Сахалинской области.