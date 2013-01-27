Заключённый повесился в Челябинской области, ведётся доследственая проверка

Днём в воскресенье в производственном помещении исправительной колонии №8 ГУФСИН России по Челябинской области обнаружено тело 24-летнего заключенного, по данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительной причиной смерти заключённого назван суицид, тело заключенного обнаружено повешенным в петле, скрученной из простыни, при этом установлено, что ранее заключенный предпринимал попытки суицида, сообщается на сайте СКР.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.