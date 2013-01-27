Пожар в клубе Kiss в Бразилии произошел во время рок-концерта

Посетители бразильского ночного клуба Kiss пришли на рок-концерт, организаторы мероприятия задержаны, трагедия произошла в ночь на воскресенье в городе Санта-Мария, погибли, по последним данным, более 150 человек, число погибших постоянно растет.

Всего на рок-концерт пришли около 2 тысяч зрителей, во время шоу использовалась пиротехника, как предполагается, произошло возгорание, которое привело к панике и пожару. Потерпевшие скончались от удушья.

На месте трагедии работают медики и сотрудники экстренных служб, организаторы рок-концерта задержаны.