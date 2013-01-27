При подлете к Турции в самолет с футболистами Украины ударила молния

Из-за снегопада, обрушившегося вчера на Одессу, нерасторопности администраций аэропорта и авиакомпании, чартерный рейс в Анталию, на котором летела команда украинского "Черноморца", был отложен на пять часов.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Черноморец". В Анталии во время полета самолета бушевала гроза и одна из молний угодила в правое крыло воздушного лайнера. К счастью, все обошлось. Посадка ЯК-42 прошла в штатном режиме.

В Турцию футболисты отправились на сборы, они разместились в отеле «Starlight», находящемся возле города Сиде в поселке Кызылагач.



