При подлете к Турции в самолет с футболистами Украины ударила молния
27 января 2013, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за снегопада, обрушившегося вчера на Одессу, нерасторопности администраций аэропорта и авиакомпании, чартерный рейс в Анталию, на котором летела команда украинского "Черноморца", был отложен на пять часов.
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Черноморец". В Анталии во время полета самолета бушевала гроза и одна из молний угодила в правое крыло воздушного лайнера. К счастью, все обошлось. Посадка ЯК-42 прошла в штатном режиме.
В Турцию футболисты отправились на сборы, они разместились в отеле «Starlight», находящемся возле города Сиде в поселке Кызылагач.