Число погибших на пожаре в ночном клубе в Бразилии увеличилось до 150 человек

Число погибших на пожаре в Бразилии увеличилось до 150 человек, ранее сообщалось о ста погибших, СМИ Бразилии передают,что пожар произошел в городе Санта-Мария в одном из ночных заведений во время проведения пиротехнического шоу.

Телеканалы Бразилии со ссылкой на представителей в медицинских кругах Санта-Марии передают, что основной причиной гибели людей стало отравление продуктами горения, число жертв продолжает увеличивается.

Пострадавшие госпитализировано. Всего в ночном клубе в момент трагедии находились около двух тысяч посетителей.