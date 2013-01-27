В Ростовской области рабочих завалило грунтом, один человек погиб, ЧП произошло сегодня рано утром в 5.30 по улице Орбитальной в городе Ростове-на-Дону в ходе проведения ремонтных работ по прокладке канализационных труб.

Один из рабочих, находящихся в технологическом колодце, скончался на месте происшествия, второй рабочий госпитализирован, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.