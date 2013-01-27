Пострадавший на Херсонской узбек рассказал, как им жилось (ВИДЕО)

Один из пострадавших при пожаре на Херсонской улице в Москве рассказал о произошедшем в 24-этажной новостройке. Ожидается, что остальных допросят, когда улучшится их состояние здоровья.

Как рассказал житель Узбекистана, строители проживали в здании, работая в нем и на других объектах. Руководил бригадой так же гражданин Узбекистана, выдававший им зарплату в конвертах.

Когда мужчина увидел огонь, он бросился искать свои личные вещи и документы. Через какое-то время он уже ничего не помнит - потерял сознание.

В настоящее время сотрудники правопорядка дожидаются разрешения врачей на допрос остальных пострадавших.

Ранее «АН» сообщали: Столичные полицейские обнаружили документы жертв пожара на Херсонской улице. Оказалось, что семеро пострадавших и двое погибших – граждане Узбекистана.