В Кузбассе тела погибших при взрыве шаты горняков подняли на поверхность. ВИДЕО

В Кемеровской области в воскресенье, 27 января, специалисты подняли на поверхность тела четырех жертв вспышки метана на шахте. Точная причина их гибели уточняется. "АН" писали, что тела горняков были обнаружены сегодня утром.

"АН" писали, что в шахте, где произошел взрыв бурят скважины и ставят перемычки. Для снижения концентрации метана, аварийный участок было решено затопить, туда закачали 7,6 тысячи кубических метров воды.

Напомним, инцидент на шахте №7 в Кузбассе произошел в ночь на 20 января, когда в ней находились 77 человек. Спасти удалось 69 из них, четверо погибли. До воскресенья четверо числились пропавшими без вести. По мнению специалистов, вероятность того, что они могли выжить, была близка к нулю. Возбуждено уголовное дело.

ВИДЕО "Вести".